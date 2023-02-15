إيطاليا:فوز المرشحين من يمين الوسط في لومباردي ولاتسيو

(أنسامد) - فبراير 15 - روما - احتفل المرشحان الإيطاليان من يمين الوسط أتيليو فونتانا وفرانشيسكو روكا بانتصارهما الساحق في لومباردي ولاتسيو على التوالي بعد أن حصل كلاهما على أكثر من 50٪ من الأصوات في الانتخابات الإقليمية.



وقال فونتانا بعد إعادة انتخابه رئيسا للمنطقة التي تنتمي إليها ميلانو: "أنا حاكم شعب لومباردي، وليس للأحزاب".



في غضون ذلك، ينهي انتخاب فرانشيسكو روكا عقدا من حكم يسار الوسط للمنطقة التي تضم روما.



ومن جهته قال روكا: "هدفنا هو أن نحكم المنطقة لمدة 10 سنوات".



وصرح نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية ماتيو سالفيني إن "الفوز بأغلبية ساحقة يظهر أن المواطنين يقدرون ما نقوم به في الحكومة".



لكن سالفيني قال إنه يأسف للمشاركة المنخفضة في الانتخابات الإقليمية، حيث أن حوالي 40٪ فقط من الناخبين المؤهلين هم من كلفوا أنفسهم عناء الإدلاء بأصواتهم. (أنسامد).



