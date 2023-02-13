نيكاراغوا:البابا فرنسيس يأسف لإدانة الأسقف ألفاريز بالسجن

(أنسامد) - فبراير 13 - روما - أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن حزنه إزاء الأنباء الواردة من نيكاراغوا، بعد الحكم على الأسقف رولاندو ألفاريز بالسجن 26 عاماً.



وقال البابا فرنسيس خلال صلاة التبشير الملائكي :" تحزنني الأنباء الواردة من نيكاراغوا كثيرا"، مضيفا : "وهنا لا يسعني إلا أن أذكر بقلق أسقف ماتاغالبا، رولاندو ألفاريز، الذي أحبه كثيرًا والذي حكم عليه بالسجن 26 عامًا، وكذلك الأشخاص الذين تم ترحيلهم إلى الولايات المتحدة".



وتابع فرنسيس : أصلي من أجلهم ومن أجل جميع الذين يعانون في هذه الأمة العزيزة، مؤكدا أنه يصلي ليفتح الرب قلوب القادة السياسيين وجميع المواطنين للبحث الصادق عن السلام النابع من الحقيقة والعدالة والحرية والمحبة. (أنسامد).



