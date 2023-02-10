إيطاليا: رفض إخراج زعيم أناركي من نظام السجن مشدد الحراسة

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - رفض وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو، الطلب المقدم من الزعيم الأناركي (الفوضوي)، ألفريدو كوسبيتو، لرفع نظام السجن مشدد الحراسة المفروض عليه، والمعروف باسم "نظام 41 مكرر"، والذي بدأ بسببه إضرابا عن الطعام لمدة 111 يوما وفقد ما يقرب من 50 كيلو جراما، الأمر الذي أثار مخاوف على صحته.



وعلق وزير العدل الإيطالي بأنه ينبغي أن يبقى كوسبيتو، الذي يبلغ من العمر 55 عاما، -وتسبب احتجاجه في هجمات من قبل أناركيين في إيطاليا وخارجها،- في السجن تحت ظل نظام "41 مكرر".



وعادة ما يخصص نظام السجن الصارم "نظام 41 مكرر" لرؤساء المافيا لمنعهم من إدارة الأنشطة في السجن.



وقالت مصادر إن وزير العدل اعتبر أن كوسبيتو لا يزال يشكل خطرا اجتماعيا كبيرا.



وفي مايو من العام الماضي، أمرت وزيرة العدل آنذاك، مارتا كاراتبيا، بوضع كوسبيتو تحت نظام 41 مكرر لمدة أربع سنوات.



وصباح الخميس، علق محامي المسجون بالقول إن وزنه انخفض من 120 كيلو جراما إلى ما يقرب من 70 كيلو جراما جراء إضرابه عن الطعام، مشيرا إلى أن وضع صحته مقلق، خاصة بعد رفضه مؤخرا للمكملات الغذائية.



وتهدف محاولة كوسبيتو أيضا رفع نظام "41 مكرر" عن جميع السجناء، بما في ذلك رجال العصابات.



ونظم الفوضويون احتجاجات وأعمال تخريب في إيطاليا وخارجها دعما لكوسبيتو، وكانت هناك مسيرات حاشدة في روما وميلانو في عطلة نهاية الأسبوع حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة واعتقل بعضهم. (أنسامد).



