إيطاليا:تعزيز الحماية حول وزير الخارجية بعد تهديدات بالقتل

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - قالت وزارة الخارجية الإيطالية إنه تم تعزيز إجراءات الحماية حول وزير الخارجية أنطونيو تاياني بعد أن تلقت وزارة الخارجية رسالة تحتوي على تهديدات بالقتل ضده.



وأضافت أنه تم للتو تسليم رسالة تهديد بالقتل ضد تاياني إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في ورما.



وصرحت مصادر برلمانية إن وزارة الخارجية تكثف منذ أيام عمليات فحص الحماية لجميع الموظفين، مع تعزيز المراقبة للمبنى وفحص المراسلات وأي مواد تدخل إلى مكتب روما.



وذكرت إنه يتم اعتماد نفس الإجراءات لتعزيز الحماية في جميع المكاتب الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم.



ولم يُعرف ما إذا كانت التهديدات من أنصار الزعيم الأناركي ألفريدو كوسبيتو المسجون في عزلة تامة، والذي كان مضربا عن الطعام لأكثر من 100 يوم للإحتجاج ضد نظام السجن الصارم . (أنسامد).



