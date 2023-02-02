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انخفاض معدل التضخم السنوي في إيطاليا في ديسمبر
    (أنسامد) - فبراير 2 - روما - سجل معدل التضخم السنوي في إيطاليا "انخفاضًا واضحًا" في شهر يناير الماضي، حيث انخفض إلى 10.1٪ مقارنة بنسبة 11.6٪ في ديسمبر.

    قالت وكالة الإحصاء الوطنية ايستات إن التباطؤ يرجع أساسًا إلى انخفاض ارتفاع أسعار منتجات الطاقة المنظمة، والتي ارتفعت من 70.2٪ إلى -10.9٪، وبدرجة أقل لمنتجات الطاقة غير المنظمة (من + 63.3٪) إلى + 59.6٪) والأغذية غير المصنعة (من + 9.5٪ إلى + 8.0٪). مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة، كما بلغ التضخم ذروته عند 11.8٪ في نوفمبر وأكتوبر.

    وأوضح ايستات أن مؤشرها لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2٪ في يناير على أساس شهري. (أنسامد).

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