إيطاليا: استقرار معدل البطالة عند 7.8 ٪ في ديسمبر

(أنسامد) - فبراير 1 - روما - استقرمعدل البطالة في إيطاليا عند 7.8 ٪ في ديسمبر 2022 مقارنة بشهر نوفمبر، وفقًا لبيانات مؤقتة اصدرتها الوكالة الوطنية للاحصاء -ايستات-.



وقالت الوكالة انه من حيث القيمة المطلقة، هناك 1.96 مليون شخص عاطلون عن العمل في إيطاليا في ديسمبر، بزيادة 2000 عن نوفمبر، ولكن أقل بمقدار 242 ألفًا عن نفس الشهر من عام 2021.



وأشارت إلى أن معدل البطالة لمن هم دون 25 عامًا انخفض إلى 22.1٪ وإن عدد الأشخاص العاملين ارتفع بمقدار 37000 في نوفمبر وبـ 334000 مقارنة بشهر ديسمبر 2021.



وأضافت أن هذا رفع معدل التوظيف للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا إلى 60.5 ٪، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بداية السلسلة الإحصائية في عام 2004. (أنسامد).



