ماتاريلا : دعم أوكرانيا بالمساعدات العسكرية لإنهاء الحرب
وليس إطالة أمدها
إيطاليا: استقرار معدل البطالة عند 7.8 ٪ في ديسمبر
إيطاليا: القبض على 3 تونسيين في قضية الإرهابي أنيس عمري
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
كارارا تتضامن مع المهاجرين علي متن اوشن قايكينج
متحف مورانو..مشغولات زجاجية ثمينة
زيارة رئيس وزراء اليابان الي إيطاليا
معرض سان جوليانو في قصر الرئاسة الايطالي:تماثيل برونز سان كاسيانو من العصر الروماني
الغوص التقليدي احتفالاً بالسنة الجديدة في نهر تيفيري ، روما
"لو بيوبيلي" فيلم إيطالي أمريكي مشترك للأطفال عن روح الميلاد