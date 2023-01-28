ليبيا:المجتمع المدني في انتظار عودة السياسة الايطالية

(أنسامد) - يناير 28 - روما - قال رئيس مفوضية المجتمع المدني الليبية رمضان معيتيق إن ليبيا تتوقع أن تساهم زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم السبت لطرابلس في عودة السياسة الإيطالية للعب دور فاعل في ليبيا بعد أن تراجع دورها لصالح الكثير من الدول الإقليمية والغربية.



وأضاف رمضان معيتيق في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) : إن ملف الهجرة أداة ضغط في أيدي دول أخرى تحد به من المصالح الإيطالية والليبية، منوها أن السياسة الإيطالية لا تزال بعيدة عن المكانة التي تستحقها، باعتبارها الشريك الاقتصادي الأول لهذه الدولة الغنية بالموارد، مثل الغاز والنفط وبسوقها الاستراتيجي الواعد كبوابة للقارة الأفريقية.



وأعرب معيتيق عن أمله في أن لا يضع السياسيون الإيطاليون أنفسهم في الصف الخاطيء من الصراع على السلطة في ليبيا، ولا حتى يفقدوا حيادهم، وأن أي رهان على أشخاص سوف يضر بمصالح الشعب الليبي ثم الإيطالي.



وحذر رمضان معيتيق، المدير السابق لإدارة العلاقات العامة والإعلام في بلدية مصراتة، من أن فشل الدولة الليبية لن يؤدي فقط إلى إغراق إيطاليا بالمهاجرين، بل بالإرهاب والمخدرات والتهريب والجريمة المنظمة.



الصورة رئيس مفوضية المجتمع المدني الليبية رمضان معيتيق (أنسامد).



