رئيسة الوزراء الإيطالية : المحرقة كانت هاوية للإنسانية

(أنسامد) - يناير 28 - روما - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، يوم أمس الجمعة، إن "المحرقة كانت بمثابة الهاوية بالنسبة للإنسانية"، وذلك في رسالة لها بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست.



وتابعت ميلوني، أن المحرقة كانت بمثابة "شر ضرب أمتنا أيضا في العمق بالقوانين العنصرية لعام 1938"، مضيفة : ومن واجبنا أن نتأكد من أن ذكرى تلك الأحداث وما حدث لا يتم تحويلها إلى مجرد أسلوب نمطي".



ولفتت ميلوني : التحدي الذي يواجهنا جميعًا - مؤسسات ومجتمع مدني ومؤسسات تعليمية ووسائل إعلام - هو ترسيخ التزامنا بإحياء ذكرى (الهولوكوست) كل يوم وزيادة الوعي لدى الأجيال الشابة وتكثيف الجهود من أجل محاربة معاداة السامية بكافة أشكالها. (أنسامد).



