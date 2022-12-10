هبوط مجموعة من المهاجرين على جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

(أنسامد) - ديسمبر 10 - روما - أعلنت مصادر إيطالية الجمعة، هبوط مجموعة من المهاجرين تضم 33 طالب لجوء في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الليلة الماضية عقب إنقاذهم في البحر بواسطة سفينة بحث وإنقاذ تديرها منظمة غير حكومية ألمانية.



وذكرت المصادر، أن طالبي اللجوء الذين يحملون الجنسية المصرية والذين أنقذتهم سفينة إنقاذ المهاجرين "لويز ميشيل"، قالوا إنهم غادروا مدينة صبراتة في ليبيا في 6 ديسمبر.



وقالت سفينة الإنقاذ "لويز ميشيل"، إن ال 33 مهاجرا تم إنقاذهم من على متن قارب خشبي صغير كان يطلب المساعدة.



جدير بالذكر أن حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تبنت سياسة متشددة مع سفن البحث والإنقاذ التي تديرها المنظمات غير الحكومية، منذ توليها السلطة في أكتوبر الماضي.



ورفضت الحكومة في كثير من الأحيان توفير ميناء آمن لهذه السفن، وتسببت قضية سفينة "أوشن فايكينغ" الأخيرة ، التي انتهى بها المطاف في الهبوط بميناء تولون الفرنسي، في توتر كبير في العلاقة بين روما وباريس. (أنسامد).



