ليبيا:رفع القوة القاهرة عن عمليات استكشاف النفط والغاز

(أنسامد) - ديسمبر 6 - روما - أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، رفع حالة القوة القاهرة المعلنة من طرف المؤسسة الوطنية للنفط على عمليات استكشاف النفط والغاز.



ودعت الحكومة في بيان، الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز التي وقعت معها المؤسسة اتفاقيات استكشاف وإنتاج لاستئناف عملها في ليبيا، مؤكدة استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم للشركات لاستئناف عملها ومساعدتها في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة.



وأشارت الحكومة في بيانها، إلى أن الإعلان عن رفع حالة القوة القاهرة جاء بعد متابعة وتقييم موضوعي مبني على تحليل واقعي ومنطقي للوضع الأمني الذي تحسن بشكل كبير وأدى إلى مباشرة أعمال الحفر في مواقع كانت من الصعوبة العمل فيها.



وطمأنت حكومة الوحدة الوطنية، الجميع، بأن ليبيا مستمرة في النهوض بقطاع النفط باعتباره المورد الأساسي للبلاد، والمحافظة على تدفقه للأسواق العالمية، مؤكدة أنها أعطت التعليمات لجميع الوزارات والهيئات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الإمكانيات والظروف المناسبة لإنجاز الشركات لأعمالها.



يذكر أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أوصى في كتاب موجه لمجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في 24 نوفمبر الماضي برفع حالة القوة القاهرة عن عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز المعلنة من طرف المؤسسة في السابق (أنسامد).



