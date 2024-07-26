تتزايد التدفقات السياحية في أغسطس لكن التضخم يؤثر بشكل كبير

(أنسامد) - يوليو 26 - روما - كشفت دراسة أجرتها شركة دراسة الأراء والأسواق "ديموسكوبيكا"، أنه من المتوقع أن يصل عدد السياح الوافدين إلى أكثر من 18.2 مليون في أغسطس (+3.2% مقارنة بعام 2023).وأظهرت الدراسة التي نشرتها وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أنه يتزايد نمو السوق الخارجية بشكل أكبر، حيث وصل أكثر من 8.8 مليون أجنبي (+8.0٪). ويقدر الإنفاق على الاستهلاك السياحي بنحو 18.8 مليار يورو (+4.7%).ومن بين الأجانب الأكثر وجودا في إيطاليا، وفقًا لديموسكوبيكا، حصلت ألمانيا على المركز الأول (100.0 نقطة)، ثم الولايات المتحدة (80.0 نقطة)، والمملكة المتحدة (79.0 نقطة)، وهولندا (76.4 نقطة)، ثم فرنسا (74.3 نقطة) وسويسرا (72.5 نقطة) والنمسا (71.0 نقطة).فيما يتعلق بديناميكيات الأسعار، في يونيو 2024، حسبت ديموسكوبيكا معدل تضخم سياحي يزيد بنسبة 1.2% على أساس شهري (التضخم الدوري) وبنسبة 3.6% على أساس سنوي (تضخم الاتجاه)، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى جزء من خدمات الضيافة وتقديم الطعام التي تستوعب 86% من اتجاه الزيادة في الأسعار.ووفقًا لرئيس ديموسكوبيكا، رافائيل ريو، "من الضروري إبقائه تحت السيطرة: فهو أعلى بحوالي 5 مرات من المعدل العام". (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA