ليبيا : المنفي يبحث مع سفير فرنسا مستجدات الأوضاع السياسية

(أنسامد) - ديسمبر 5 - روما - بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الأحد، مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى المهراج، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن اللقاء تناول أيضا المساعي المحلية والدولية التي تسهم بها فرنسا للوصول إلى استقرار سياسي يُفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، تلبي رغبة الشعب الليبي في اختيار من يمثله وينفذ مطالبه.



ومن جانبه، أشاد السفير الفرنسي، بالدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي للخروج من الأزمة الحالية، مؤكداً استمرار جهود فرنسا لتحقيق الاستقرار.



وأكد المهراج، أن فرنسا ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا وصولاً لاتفاق سياسي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية، توافق على نتائجها كل الأطراف السياسية. (أنسامد).



