المنقوش تشارك في جلسة نقاش بروما حول ليبيا

(أنسامد) - ديسمبر 4 - روما - شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، الجمعة، في جلسة نقاش بعنوان (الأزمات التي لم تحل: ليبيا، اليمن، سوريا، أفغانستان)، ضمن مؤتمر حوار المتوسط في دورته الثامنة والمنعقد في روما يومي 2 و3 ديسمبر.



وأكدت نجلاء المنقوش، تطابق وجهة نظر حكومة الوحدة الوطنية مع الموقف الدولي والأوروبي الداعم لإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب للانتخابات في ليبيا.



وأكدت وزارة الخارجية، أن مشاركة المنقوش، جاءت بناءً على دعوة من نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير الخارجية، أنطونيو تاجاني.



(أنسامد).



