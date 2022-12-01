مصر:احتفالات مرتبطة برحلة العائلة المقدسة على قائمة اليونسكو

(أنسامد) - ديسمبر 1 - روما - نجح وفد مصر لدى اليونسكو في تسجيل ملف "الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية التابعة لليونسكو، وذلك خلال الدورة ١٧ للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التي تنعقد خلال الفترة من ٢٧ نوفمبر إلى ٣ ديسمبر ٢٠٢٢ في الرباط بالمغرب، وذلك بعد أن حظي الملف المصري بتأييد واسع قارب حد الإجماع من قبل الدول أعضاء اللجنة على تسجيل الملف.



وصرح السفير علاء يوسف، المندوب الدائم لمصر لدى اليونسكو بأن اعتماد اليونسكو لملف "الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر" يؤكد ما يمثله ذلك الملف من رسالة رمزية بالغة الأهمية تقدمها مصر للعالم أجمع تهدف إلى تعزيز روح التآلف والتماسك المجتمعي وترسيخ قيم الحوار والتعايش بين الأديان، على نحو يسهم في توطيد ركائز السلام العالمي في وقت يموج فيه المجتمع الدولي بالحروب والصراعات، بحسب ما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على موقع فيسبوك.



وتجدر الإشارة إلى أن ذلك هو العنصر السابع الذي تنجح مصر في تسجيله على قوائم اتفاقية عام ٢٠٠٣ المعنية بصون التراث الثقافي غير المادي، إلى جانب السيرة الهلالية، والتحطيب، والممارسات المرتبطة بالنخلة، وفنون الخط العربي، والنسيج اليدوي في صعيد مصر، والأراجوز.



هذا، وكان وفد مصر لدى اليونسكو برئاسة السفير علاء يوسف المندوب الدائم قد استبق انعقاد اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو بإجراء اتصالات مكثفة مع وفود الدول أعضاء اللجنة من أجل حشد التأييد الدولي اللازم لتسجيل الملف، وهي المساعي التي تكللت بحصول الملف على تأييد واسع لإدراجه على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية.



(أنسامد).



