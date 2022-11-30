إيطاليا: هناك حاجة لمزيد من التضامن الأوروبي لمواجهة الهجرة

(أنسامد) - نوفمبر 30 - روما - صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أن هناك حاجة لمزيد من التضامن على المستوى الأوروبي في مواجهة تحدي حاسم، مثل قضية الهجرة، مضيفا أن الإدارة السليمة لتدفقات الهجرة نحو أوروبا لا يمكنها تجاهل الإدارة المشتركة القائمة على مبدأ التضامن.



وأكد تاجاني ضرورة إصلاح سياسة الهجرة الأوروبية في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أهمية التضامن مع الدول التي يهبط بها المهاجرون والإدارة الفعالة والمستدامة للحدود الخارجية من أجل ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.



وشدد في الوقت نفسه على "ضرورة استئصال الأسباب الجذرية للهجرة وإعادة إطلاق التزامنا تجاه إفريقيا". (أنسامد).



