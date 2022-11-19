وزير الصحة الإيطالي : لا يمكن التقليل من أهمية اللقاحات

(أنسامد) - نوفمبر 19 - روما - قال وزير الصحة الإيطالي، أوراتسيو سكيلاتشى، إن أهمية لقاحات فيروس كورونا لم تكن موضع تشكيك على الإطلاق، وذلك وسط خلاف بشأن تصريحات لوكيل وزارة الصحة قال فيها إنه لا يوجد دليل على نجاح اللقاحات.



أثارت تصريحات وكيل وزارة الصحة مارسيلو جيماتو يوم الثلاثاء الماضي، حالة من الجدل بعد تشكيكه في فعالية لقاحات كورونا.



وردًا على تصريحات للتلفزيون الإيطالي من قبل نائب رئيس تحرير صحيفة "كوريري ديلا سيرا" ألدو كازولو، أنه "بدون اللقاحات، الوباء كان يمكن أن يكون أسوأ"، قال جيماتو "هذا ما تقولونه، لكن ليس لدينا عبء إثبات العكس. أنا لا أقع في فخ تأييد اللقاحات أو رفضها".



وقال جيماتو : بالنسبة لمعظم فترة الوباء، كانت إيطاليا في صدارة قائمة الوفيات، والثالثة من حيث معدل الاصابات. لذا لا أرى تحقيق نتائج عظيمة".



أدان سياسيون معارضون تصريحات جيماتو على نطاق واسع، وكانت هناك بعض الدعوات التي طالبته بالاستقالة، الا أنه بعد ذلك تراجع عن تصريحاته، قائلاً إن اللقاحات كانت هامة وأن تصريحاته تم إخراجها عن سياقها.



وقال أوراتسيو سكيلاتشى "لم تشكك الحكومة قط في أهمية اللقاحات.



ولن تقوض أي مبادرة من جانبي، الحق في الرعاية الصحية والدفاع عن الصحة". (أنسامد).



