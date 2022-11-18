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ليبيا: المجلس الرئاسي يعرض على أحزاب سياسية رؤيته للانتخابات
    (أنسامد) - نوفمبر 18 - روما - التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الخميس، رؤساء ثمانية أحزاب سياسية في ليبيا لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية الليبية وسبل إنهاء حالة الإنسداد السياسي.

    وشارك في الاجتماع أحزاب الجبهة الوطنية، العدالة والبناء، التغيير، تكنوقراط ليبيا، ليبيا النماء، تيار يا بلادي، العمل الليبي، تحالف القوى الوطنية.

    وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن اللقاء بحث سبل إنهاء حالة الانسداد السياسي من خلال رؤية المجلس الرئاسي، والوصول للاستحقاق الانتخابي، والخطوات المتخذة من قبل المجلس لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية. (أنسامد).

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