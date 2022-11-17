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جلسة مباحثات ليبية تونسية تناقش تعزيز الشراكة الاستراتيجية
    (أنسامد) - نوفمبر 17 - روما - عقدت بمقر ديوان مجلس الوزارء بالعاصمة طرابلس جلسة مباحثات ليبية تونسية تم خلالها مناقشة علاقات التعاون الثنائي وسبل تطويرها وتعزيزها لما فيه صالح الشعبين الشقيقين.

    وضمت جلسة المباحثات وزراء الخارجية والتعاون الدولي والنفط والغاز والاقتصاد والتجارة، والمواصلات، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومن الحكومة التونسية وزراء الصناعة والطاقة والنقل والتجارة ومدير الشركة التونسية لصناعات التكرير.

    وتم خلال هذه الجلسة بحث علاقات التعاون الثنائي و سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. (أنسامد).

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