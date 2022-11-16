المؤسسة الليبية للنفط تبحث مع توتال نشاط الشركة الاستكشافي

(أنسامد) - نوفمبر 16 - روما - خصص الاجتماع الذي عقدته إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط صباح اليوم مع مسؤولي شركة " توتال إنرجيز " الفرنسية لمناقشة رفع حالة القوة القاهرة واستئناف نشاط الشركة الاستكشافي في ليبيا. .



وجرى خلال الاجتماع مناقشة المشاريع المنجزة للشركة فيما يخص يرامج الاستكشاف والاستطلاع للعام 2022 والبرامج المقترحة للعام 2023 فيما يخص برامج المسح السيزمي والحفر الاستكشافي والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية.



وحضر الاجتماع عن المؤسسة مدير إدارة الاستكشاف عبد المنعم بطيخ وعدد من المختصين والفنيين بإدارة الاستكشاف وعن شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية حضر نائب المدير العام بشركة توتال فرع ليبيا "احمد ابولسين" ومدير إدارة الاستكشاف "محمود خليل" وعدد من المختصين. (أنسامد).



