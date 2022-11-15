مباحثات بين ماتاريلا وماكرون وسط خلافات بشأن المهاجرين
اتفاق تعاون بين المجلس الأعلى للقضاء الإيطالي والليبي
الإمارات تعزي تركيا في ضحايا التفجير الإرهابي
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ايطاليا:اكتشاف 24 قطعة نقود معدنية تحت الماء في كاسكيانو و رياكي
شرم الشيخ- قمة المناخ:وقفة احتجاجية للمطالبة بالافراج عن الناشط علاء عبد الفتاح
ايطاليا..هالووين
مازيراتي ام سي 20 سيللو
إيطاليا-اكواليزر 3 .. دينزل واشنطن على ساحل أمالفي
130 لقطة لروبرت دويسنو ، أحد أشهر المصورين في العالم ،تعرض حتى 14 فبراير 2023 بالمركز الإيطالي للتصوير في تورينو