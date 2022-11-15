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اتفاق تعاون بين المجلس الأعلى للقضاء الإيطالي والليبي
    (أنسامد) - نوفمبر 15 - روما - اتفق المجلس الأعلى للقضاء مع المجلس الأعلى للقضاء الإيطالي على وضع برامج للتعاون بينهما يشمل الإيفاد للدراسة في روما.

    جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الأعلى للقضاء "مفتاح القوي" مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الإيطالي بروما، بحضور سفير ليبيا "محمد أحمد المقهور".

    وبحث الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون بين المجلسين فيما يتعلق بوضع برامج تشمل الإيفاد للدراسة والتواصل مع المعهد العالي للقضاء. (أنسامد).

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