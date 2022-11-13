ليبيا : المنقوش تشارك في منتدى حوارات المتوسط بروما

(أنسامد) - نوفمبر 13 - روما - تعتزم وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، المشاركة في النسخة الثامنة من حوارات المتوسط، المنتدى الدولي السنوي الذي تروج له إيطاليا بمشاركة ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية ومراكز الفكر والعالم الاقتصادي والثقافي.



ومن المقرر أن ينعقد المنتدى في روما يومي 2 و 3 ديسمبر المقبل، وقد يشكل فرصة للقاء سيكون الأول من نوعه بين المنقوش، التي كانت قد شاركت عن بُعد في نسخة العام الماضي، ونظيرها الإيطالي الجديد أنطونيو تاجاني.



وكان تاجاني أجرى الإثنين الماضي أول مكالمة هاتفية مع نظيرته بحكومة الوحدة الوطنية الليبية.



وذكر حساب وزارة الخارجية الإيطالية بموقع "تويتر" أن تاجاني أكد خلال المحادثة على "تعزيز التعاون في جميع المجالات والالتزام بتحقيق الاستقرار في البلاد وكذلك العمل معًا على مكافحة الاتجار بالبشر". (أنسامد).



