إيطاليا : ماتاريلا يدعو إلى اتفاقيات فعالة بشأن الهجرة

(أنسامد) - نوفمبر 12 - روما - دعا الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، أمس الجمعة، إلى التوصل لاتفاقيات فعالة بشأن الهجرة تحترم حقوق الجميع، وسط خلاف بين إيطاليا وفرنسا حول قارب مهاجرين انتهى به المطاف في مدينة تولون الفرنسية، بعد رفض إيطاليا دخوله الموانئ الإيطالية.



وقال في خطاب ألقاه في ماسترخت - بلدية وعاصمة مقاطعة ليمبورخ الهولندية - مناسبة الذكرى الثلاثين لتوقيع معاهدة تأسيس الاتحاد الأوروبي : في الوقت الذي نقوم فيه بتكثيف الحوار مع الدول المصدرة ودول عبور المهاجرين، يجب علينا العمل لكي تقود مبادئ التنسيق والمسؤولية المشتركة بين الدول الأعضاء الاستجابة المشتركة لهذه الظاهرة.



وتابع : كل هذا يقتضي من المجتمع الدولي بأسره، وعلى وجه التحديد الاتحاد الأوروبي، التوصل إلى اتفاقيات فعالة تحترم حقوق الجميع.



هذه هي الطريقة التي تصنع بها مستقبلاً مشتركًا. (أنسامد).



