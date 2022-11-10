بدء أعمال المعايرة الجوية لأجهزة الملاحية بالمطارات الليبية

(أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - أعلنت مصلحة الطيران المدني عن انطلاق المرحلة الأولى لأعمال المعايرة الجوية لأجهزة الملاحية ومنظومات الهبوط الآلي بالمطارات الليبية.



وأوضحت المصلحة أنه في إطار عملها - على تأمين سلامة الحركة الجوية والاستجابة للمتطلبات والمعايير الدولية - فقد دشنت أعمال المرحلة الأولى من قبل الشركة المعتمدة والموردة للتجهيزات الملاحية بمشاركة نخبة من الكوادر الوطنية من مهندسين وفنين العاملين بمصلحة الطيران المدني.



ولفتت المصلحة أعمال المرحلة الأولى التي تستمر على مدار الاسبوع القادم اشتملت (مطار معتيقة - مطار مصراتة - محطة ابو عرقوب)، فيما ستتواصل أثر ذلك أعمال المعايير للمرحلة الثاني بمطارات (لابرق - بنينا - سبها - طبرق). (أنسامد).



