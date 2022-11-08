المنفي يبحث مع رئيسة الحكومة التونسية العلاقات الثنائية

(أنسامد) - نوفمبر 8 - روما - التقى رئيس المجلس الرئاسي، "محمد المنفي " اليوم الثلاثاء ، رئيسة الحكومة التونسية "نجلاء بودن" وذلك على هامش مشاركتهما في قمة المناخ «كوب 27» المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية.



وحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسُبل تطويرها ، والتأكيد على أهمية توطيد التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الجارين في كافة المجالات من جهتها أثنت رئيسة الحكومة التونسية على مواقف رئيس المجلس الرئاسي إتجاه دولة تونس ، مثمنةً الجهود الواضحة التي يبذلها للدفع نحو حل سلمي للأزمة الليبية. (أنسامد).



