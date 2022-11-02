تونس والجزائر تجددان رفضهما التدخلات الأجنبية في ليبيا

(أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - شدد وزير خارجية تونس عثمان الجرندي ونظيره الجزائري رمضان لعمامرة على ضرورة التوصّل إلى تسوية سياسية للازمة الليبية تعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وتحفظ سيادتها ووحدتها.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بينهما على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، تحضيرا للقمة العربية المنعقدة يومي 1 و2 نوفمبر الجاري بالجزائر.



وأكد الجانبين رفض بلادهما كلّ أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا. (أنسامد).



