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ليبيا : إتفاق بين "إيني" والمؤسسة الوطنية للنفط
للبدء في عملية الحفر في المنطقة سي بالبحر المتوسط
    (أنسامد) - نوفمبر 1 - روما - قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة في تصريحات صحفية أمس الإثنين : اتفقنا مع شركتي "إيني" الإيطالية و"بي بي" اليريطانية للبدء في عملية الحفر في المنطقة سي بالبحر المتوسط وفي منطقة الحمادة التي يتوقع أن تحمل كميات كبيرة من الغاز.

    وأضاف أن شركة "إيني" الإيطالية ستستثمر بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقول الغاز في البحر غرب ليبيا ونحتاج سنويا 4 مليار دولار للاستثمارات الجديدة في قطاع النفط.

    وتابع بن قدارة أن الإيرادات النفطية المتوقعة بنهاية العام الجاري لليبيا ما بين 35 و37 مليار دولار والإنتاج من النفط يصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا.

    وأشار إلي أن "صادراتنا من الغاز إلى إيطاليا تبلغ 400 مليون قدم مكعبة يوميا واحتياطات ليبيا المؤكدة من الغاز أكثر من 80 تريليون قدم مكعب". (أنسامد).

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