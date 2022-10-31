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ليبيا : المنفي يبحث من مبعوث وسفير فرنسا التطورات السياسية
    (أنسامد) - أكتوبر 31 - روما - التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبى محمد المنفي، الأحد، المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير، وسفير فرنسا، مصطفى مهراج، لبحث آخر التطورات السياسية في ليبيا.

    وقالت سفارة فرنسا لدى ليبيا في حسابها علي موقع "تويتر"، إن المباحثات تناولت سيادة ليبيا ووضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن وفقًا لرغبة الليبيين.

    وأضافت أن الجانبين ناقشا أيضا دعم اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" والحوار الاقتصادي بين الليبيين. (أنسامد).

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