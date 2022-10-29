ميلوني تبدأ أولى رحلاتها الخارجية بزيارة بروكسل وشرم الشيخ
إيطاليا والجزائر تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
عرض إيرباص A329 للطيران الخاص الفاخر في معرض أبوظبي للطيران
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
أوشن فايكنج تنقذ 73 مهاجراً بينهم امرأة وعدة أطفال
مازيراتي ام سي 20 سيللو
إيطاليا-اكواليزر 3 .. دينزل واشنطن على ساحل أمالفي
130 لقطة لروبرت دويسنو ، أحد أشهر المصورين في العالم ،تعرض حتى 14 فبراير 2023 بالمركز الإيطالي للتصوير في تورينو
معرض في أوربينو لتخليد مولد فيديريكو دا مونتيفيلترو
لمبورجيني افينديتور الجديدة