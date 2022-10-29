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إيطاليا والجزائر تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
    (أنسامد) - أكتوبر 29 - روما - أجرى وزير الخارجية الإيطالي الجديد أنطونيو تاجاني، مباحثات هاتفية مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

    وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في صفحتها بموقع (تويتر)، إن الجانبين أكدا على الالتزام بتعزيز الشراكة الثنائية بين إيطاليا والجزائر، خاصة في قطاع الطاقة.

    وأضافت أن المباحثات أكدت أيضا على العمل من أجل الاستقرار والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط. (أنسامد).

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