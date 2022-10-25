بمشاركة ليبيا:مؤتمر إقليمي لمحاكاة آلية ضحايا الاتجار بالبشر

(أنسامد) - أكتوبر 25 - روما - انطلقت امس الإثنين بالعاصمة المالطية فاليتا أعمال المؤتمر التدريبي الإقليمي لمحاكاة آلية إحالة ضحايا الاتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط تحت عنوان "الاتجار بالبشر على مسارات الهجرة".



وتشارك في المؤتمر عدة مؤسسات ليبية منها المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، واللجنة العليا للطفولة، ووزارة الداخلية، واللجنة العليا للطفولة، وعدد من منظمات المجتمع المدني.



ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار البرامج المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية و"مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي.



يذكر أن المؤتمر يُعقد لأول مرة في منطقة جنوب المتوسط ويجمع أكثر من 100 مشارك وخبير، من بينهم ممثلو الحكومات والقضاة والمدعون العامون والعاملون في مجال إنفاذ القانون والمصالح الاجتماعية والصحية لتفقدات العمل، بالإضافة إلى المجتمع المدني والصحفيين.



(أنسامد).



