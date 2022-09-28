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ليبيا:استئناف الطيران بين معيتيقة وغات.. رحلتين أسبوعيا
    (أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - أعلن وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية" محمد الشهوبي عن استئناف الرحلات الجوية بين مطاري معيتيقة وغات بواقع رحلتين أسبوعيا.

    جاء ذلك خلال لقائه بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس مع عميد بلدية غات "إبراهيم خليل" .

    وحسب الموقع الرسمي لوزارة المواصلات على الفيسبوك أن اللقاء تناول أيضا الصعوبات التي تواجهها بلدية غات في مجال قطاع المواصلات، وتنفيذ طريق (غات - أوباري)، نظرًا لأهميته. (أنسامد).

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