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البعثة الأممية تدين الاشتباكات التي شهدتها مدينة الزاوية
    (أنسامد) - سبتمبر 27 - روما - دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استخدام الأسلحة الثقيلة في الأحياء المكتظة بالسكان ، وذلك تعليقًا على الاشتباكات المسلحة بمدينة الزاوية مؤخرا .

    وأعربت البعثة الأممية في تغريدات نشرتها عبر حسابها بتويتر عن بالغ قلقها، جراء إصابة ومقتل مدنيين خلال هذه الاشتباكات التي شهدتها المدينة مساء الأحد إلى صباح الإثنين.

    وجدّدت البعثة الدعوة إلى ضرورة حماية المدنيين غير المشروطة ، فيما قدمت البعثة أحر التعازي إلى أسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين. (أنسامد).

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