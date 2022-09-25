رئيسة وزراء فرنسا تزور الجزائر الشهر المقبل

(أنسامد) - سبتمبر 25 - روما - أعلنت الحكومة الفرنسية، السبت، أن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ستزور الجزائر يومي 9 و10 أكتوبر المقبل لإعادة إطلاق العلاقات الثنائية بين البلدين وتوطيد "الشراكة" التي أبرمت بين باريس والجزائر نهاية أغسطس.



وأوضحت الحكومة الفرنسية في بيان لها، أن بورن ستزور الجزائر يومي 9 و10 أكتوبر للقاء نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمن بهدف تجسيد الشراكة التي اتفق عليها رئيسا البلدين نهاية أغسطس الماضي.



وتابع البيان : تماشيا مع إعلان الجزائر المشترك من أجل شراكة متجددة بين الجزائر وفرنسا، والذي تمخضت عنه زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر نهاية أغسطس، سيجتمع أعضاء الحكومتين الفرنسية والجزائرية لإعادة تأكيد عزمهم على تعزيز الصداقة بين البلدين وتعميق التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



(أنسامد).



