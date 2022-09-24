المفوضية الأوروبية:لا تعليق حول تصريحات برلسكوني عن أوكرانيا

(أنسامد) - سبتمبر 24 - روما - قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، يوم الجمعة إن المفوضية ليس لديها تعليق بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي الابسق سيلفيو برلسكوني، أنه تم دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الحرب الأوكرانية من جانب الشعب الروسي ووسائل الإعلام.



وكان برلسكوني، زعيم حزب "فورزا إيطاليا" التابع لتيار يمين الوسط، والذي شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، صرح للتلفزيون الإيطالي يوم الخميس، أن الانفصاليين الموالين لروسيا في دونباس ووسائل الإعلام الروسية والشعب دفعوا بوتين للحرب مع الدولة المجاورة.



وأضاف برلسكوني : إن الانفصاليين جاءوا إلى موسكو وأخبروا وسائل الإعلام أن هجمات أوكرانيا حصدت 16 ألف قتيل وأن بوتين لم يفعل شيئًا للدفاع عنهم، قائلا : لقد تم دفع بوتين من جانب الشعب الروسي ومن جانب حزبه ووزرائه للخروج بهذه العملية الخاصة.



وتابع رئيس الوزراء الإيطالي الاسبق "كان من المفترض أن تدخل القوات الروسية وتصل إلى كييف في غضون أسبوع، وأن تضع محل حكومة زيلينسكي أشخاص لائقين ثم تعود بعد أسبوع".



الصورة : رئيس الوزراء الإيطالي الاسبق سيلفيو برلسكوني (أنسامد).



