بحث التعاون العسكري بين ليبيا وإيطاليا

(أنسامد) - سبتمبر 23 - روما - التقى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس هيئة العمليات الإيطالي الفريق فيليولو ومساعده، والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، والوفد المرافق لهما.



وأشار رئيس الأركان خلال اللقاء الذي عقد - بمقر رئاسة الأركان بطرابلس وحضره رئيس لجنة التعاون العسكري الليبي الإيطالي، ورئيس هيئة العمليات العسكرية، ومدير إدارة الهندسة العسكرية - إلى عمق العلاقات بين دولتي ليبيا وإيطاليا، وأثنى على دور دولة إيطاليا الداعم لليبيا في كل الملتقيات والمحافل الدولية.



وتناول اللقاء - حسب المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي - بحث آليات التعاون المشترك بين البلدين في الجانب العسكري، وبالأخص في مجال التدريب. (أنسامد).



