ليبيا:توقع بارتفاع انتاج حقل الظهرة النفطي إلى 10 الاف برميل

(أنسامد) - أغسطس 18 - روما - أعلنت شركة الواحة للنفط، عن بدء
التجارب التشغيلية لحقل الظهرة بالمحطة ( PL5-1 ) والمحطة الرئيسية
والمحطة ( PL7-2 ) خلال الأسبوع القادم، مشيرة إلى أنه من المتوقع
أن يصل إنتاج الحقل من 8 إلى 10 الاف برميل قبل إنتهاء السنة
الحالية 2022.
وقالت الشركة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك " إن
الحقل تعرض للتخريب والتدمير شبه التام على أيدي الجماعات
الإرهابية سنة 2015، حيث تأتي عملية التشغيل بعد 7 سنوات من
التعطيل.
وقدمت الشركة الشكر لفريق إعادة تأهيل و تطوير حقول الإمتياز 32 و
المكون من جميع إدارات الشركة ( الهندسة ، العمليات، الخدمات،
المواد، هندسة الإنتاج و المكامن و الإستكشاف والصحة والسلامة
وحماية البيئة)، لافتة الى أنهم تمكنوا من إعادة الحياة للحقل في
ظروف أمنية وحياتية صعبة و بإمكانيات شبه معدومة نظرا لشح الموارد
المالية والميزانيات خلال السنوات الماضية.
كما قدمت الشكر لأفراد حرس المنشآت النفطية (سرية حماية حقل
الظهرة) لدورهم في توفير الأمن و الحماية اللازمة لمستخدمي الشركة
أثناء تأدية أعمال الصيانة و إعادة تأهيل الحقل للعودة للإنتاج.