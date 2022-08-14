غوتيريش يعرض على مجلس الأمن مرشحًا جديدًا

(أنسامد) - أغسطس 14 - روما - توقعت مصادر دبلوماسية أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن ليبيا الإثنين؛ للنظر في مسألة تعيين رئيس جديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعدما عرض الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على أعضاء المجلس مرشحًا جديدًا للمنصب الشاغر منذ أشهر، وفق مصادر دبلوماسية بالمنظمة.



وتعاني بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ ديسمبر 2021 من فراغ في القيادة بعد استقالة رئيسها السابق السلوفاكي، يان كوبيش، الذي كان يمارس مهامه من جنيف.



ولم يتمكن الأمين العام من تعيين رئيس جديد للبعثة بسبب المناكفات بين الولايات المتحدة وروسيا خصوصًا في تصعيد الخلاف بين الطرفين بسبب الحرب في أوكرانيا. (أنسامد).



