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البعثة الأممية تؤكد التزامها بخدمة الشعب الليبي ودعم السلام
    (أنسامد) - أغسطس 11 - روما - يصادف اليوم الذكرى الثالثة للهجوم الذي وقع يوم 10 أغسطس واستهدف فريق الأمم المتحدة في بنغازي متسبباً بمقتل ثلاثة من موظفينا وإصابة اثنين آخرين.

    ووصفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر موقعها الالكتروني هذه الذكرى بالأليمة .

    ونقلت البعثة عن القائم بأعمالها، ريزدون زينينجا قوله، "قلوبنا مع عائلات زملائنا الذين قدموا أجل التضحيات في هذا الهجوم البشع، كما أشيد بشجاعة وثبات زملائنا الذين نجوا واستمروا في تأدية واجبهم تحت راية الأمم المتحدة".

    وأضاف زينينجا، "تظل أسرة الأمم المتحدة ملتزمة تماماً بخدمة الشعب الليبي ودعم البلاد في طريقها نحو السلام والاستقرار والازدهار". (أنسامد).

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