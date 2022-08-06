توقعات بتباطؤ الاقتصاد الإيطالي خلال الشهور القادمة

(أنسامد) - أغسطس 6 - روما - قال المعهد الوطني الايطالي للإحصاء (إستات)، الجمعة، إنه بعد التسارع الكبير في نمو الاقتصاد الإيطالي في الربع الثاني من العام الجاري، من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة.



وأشارت وكالة الإحصاء الوطنية في تقريرها الشهري عن التوقعات الاقتصادية إلى الانخفاض المحتمل في نشاط التصنيع وثقة المستهلك، مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة العجز التجاري الإيطالي كمخاطر قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.



وتابع المعهد الوطني للإحصاء، أن الإطار الدولي الحالي يشهد مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وانتشاره عبر البلدان والقطاعات، منوها أنه في الربع الثاني من العام الجاري، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بنسبة 1% مقارنة بالربع السابق.



وفي شهر يونيو، انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي للمرة الثانية على التوالي بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق. وبفضل ازدهار النشاط الاقتصادي، زاد عدد العاملين في شهر يونيو، بينما انخفض عدد العاطلين عن العمل، فيما استقر معدل البطالة عند مستوى 8.1%.



(أنسامد).



