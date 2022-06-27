دي مايو: الاتحاد الأوروبي يناقش اقتراح إيطالي لسقف سعر الغاز

(أنسامد) - يونيو 27 - روما - صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن الاتحاد الأوروبي يناقش في الوقت الحالي قضية تحديد سقف لسعر الغاز بفضل الاقتراح الذي تقدمت به إيطاليا.



وقال لويجي دي مايو أثناء زيارته لمدينة نابولي للمشاركة في منتدى حول الطعام والسفر : إذا كان الاتحاد الأوروبي يتحدث في الوقت الحالي عن وضع سقف لسعر الغاز لخفض تكلفة الطاقة للعائلات والشركات، فهذا بفضل الاقتراح الإيطالي.



وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه التقليل من شأن تأثير الحرب في أوكرانيا على تكاليف الطاقة"، مضيفا : يجب أن نقول بصراحة تامة إن تحديد سقف لسعر الغاز يعني أيضًا عدم تزويد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالموارد الاقتصادية لتمويل الحرب في أوكرانيا.



(أنسامد).



