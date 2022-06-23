ولـيامزوممثل النرويج بشأن ليبيا يبحثان المسارالدستوري الليبي

(أنسامد) - يونيو 23 - روما - بحثت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سـتيفاني ولـيامز، أمس الأربعاء مع الممثل الخاص للنرويج بشأن ليبيا، توماس ريم بيردال، الخطوات المقبلة في المسار الدستوري الليبي.



ووفقا لما نشره الموقع الالكتروني للبعثة فان الجانبان أعربا - خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو وحضره مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية في مملكة النرويج، هنّة أورلكسون، والمبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان بوك، عن تطلعهم إلى استجابة إيجابية لدعوة الأمم المتحدة، من قبل رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة، للاجتماع في الأيام القليلة المقبلة لمعالجة القضايا العالقة. (أنسامد).



