المشري: مستعد للقاء عقيلة صالح لبحث النقاط العالقة

(أنسامد) - يونيو 22 - روما - أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري استعداده للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تلبية لدعوة أممية، لبحث "النقاط العالقة" في ملف المسار الدستوري المنظم للانتخابات العامة.



وقال المشري في خطاب وجهه للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إنه "على استعداد تام للقاء المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لمناقشة النقاط العالقة في المسار الدستوري والسعي إلى حلها ، وإحالتها إلى المجلسين ليقولوا كلمة الفصل فيها".



وأضاف في البيان، الذي نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على موقع فيسبوك، "نأمل أن يكون اللقاء في داخل ليبيا، ونقترح مدينة غدامس، لكونها بعيدة عن الاستقطاب السياسي".



يذكر أن الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمسار الدستوري، اختتمت أعمالها يوم أمس بالعاصمة المصرية القاهرة ، لكن "خلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات" ، بحسب البعثة الأممية في ليبيا. (أنسامد).



