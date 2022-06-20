خفر السواحل اليوناني ينقذ 108 مهاجرين

(أنسامد) - يونيو 20 - روما - أعلن خفر السواحل اليوناني، إنقاذ أكثر من 100 مهاجر صباح الأحد قبالة جزيرة ميكونوس، في بحر إيجه، منوها أن هناك أربعة مهاجرين اخرين في عداد المفقودين.



استجابت شرطة الموانئ لنداء استغاثة بإرسال ثلاثة قوارب وزورق سحب لمساعدة المهاجرين على متن قارب يطلب استغاثة بعد مغادرته تركيا.



وذكر خفر السواحل أنه تم إنقاذ 108 أشخاص كانوا على متن المركب، فيما لا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين، مضيفا أنه لم يتم تأكيد العدد الدقيق للأشخاص الذين كانوا على متن المركب بسبب المعلومات المتضاربة التي قدمها أولئك الذين تم إنقاذهم.



وقال مصدر من وزارة الهجرة إن تدفقات المهاجرين إلى الجزر اليونانية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 ارتفعت بنسبة 30٪ تقريبًا مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. (أنسامد).



