فوز يمين الوسط في الجولة الأولى في باليرمو، جنوة، لاكويلا

(أنسامد) - يونيو 15 - روما - أكدت النتائج النهائية فوز تحالف يمين الوسط في الجولة الأولى من الانتخابات المحلية التي اجريت الاحد الماضي في جنوة وباليرمو ولاكويلا ، دون الحاجة إلى انتخابات الإعادة .



ومن المقرر أن تشهد فيرونا وبارما وكاتانزارو جولات جديدة.



ومن بين عواصم المقاطعات البالغ عددها 26 حيث تم التصويت، فاز يمين الوسط أو كان على وشك الفوز، بتسعة منها في الجولة الأولى، وحصل يسار الوسط على أربعة.



ستجرى جولات الإعادة في المنافسات الـ 13 الأخرى، حيث يتقدم يمين الوسط في ستة مقاطعات بينما يتقدم يسار الوسط في سبعة .



كانت القوة الدافعة للظهورالقوي ليمين الوسط هي حزب إخوة إيطاليا اليميني الذي تتزعمه جورجيا ميلوني، وهو المجموعة الرئيسية الوحيدة التي لا تدعم حكومة الوحدة الوطنية لرئيس الوزراء ماريو دراجي.



(أنسامد).



