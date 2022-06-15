بينيت بعد محادثات دراجي:إسرائيل ستساعد أوروبا بالغاز
رئيس الوزراء الإيطالي يشكر إسرائيل على الوساطة بشـأن أوكرانيا
فوز يمين الوسط في الجولة الأولى في باليرمو، جنوة، لاكويلا
ليبيا:إيطاليا تشدد على التوصل لتسوية حول حكومة مستقرة وشرعية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا-صيف مبكر ..هانيبال يرفع الحرارة إلى 34 درجة
استقبال أوركسترا كالوش الأوكراني الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في تورينو
الدورة 66 لمهرجان يوروفيجن للاغنية في تورينو
إيطاليا..عودة إحتفالات الأول من مايو
إيطاليا.. لقاحات كوفيد-19..تجنب 150 ألف حالة وفاة
إحتراق فيلا الأقلية الروسية في إيطاليا علي بحيرة كومو علي أرض يملكها المذيع فلاديمير سولوفيف القريب من بوتن