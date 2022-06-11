إيطاليا : وحدة الحكومة ستساعد في تحديد سقف لأسعار الطاقة

(أنسامد) - يونيو 11 - روما - صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الجمعة، أن وحدة الحكومة ستساعد إيطاليا على الفوز في معركتها من أجل تحديد سقف لأسعار الغاز وسط حرب أوكرانيا وتكلفة المعيشة وأزمة الطاقة.



وقال لويجي دي مايو : بالنسبة لي، من المهم جدًا أن أقول إننا في هذه اللحظة بحاجة إلى وحدة كبيرة، ولا داعي لزعزعة الحكومة، لأن الحكومة الموحدة على المستوى الوطني تكون قادرة على الفوز بمعركة تحديد سقف لأسعار الغاز على المستوى الأوروبي في المستقبل القريب.



وتصاعدت التوترات مؤخرًا بين العديد من الأحزاب التي تدعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.



(أنسامد).



