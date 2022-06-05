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إيطاليا : حادث لقطار فائق السرعة في نفق في روما
تم إجلاء جميع الركاب بأمان
    (أنسامد) - يونيو 5 - روما - تعرض قطار فائق السرعة متجه من تورينو إلى نابولي لحادث في نفق في روما أول أمس الجمعة، وفقا لمصادر في العاصمة الإيطالية.

    وقالت المصادر إن جميع الركاب الذين كانوا على متن القطار تم إجلاؤهم وتمكنوا من النزول بأمان في نفق سيرينيسيما.

    وقد إنتقلت فرق الاطفاء إلى مكان الحادث. (أنسامد).

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