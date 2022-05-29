13 مليون إيطالي يسافرون خلال عطلة نهاية الأسبوع

(أنسامد) - مايو 29 - روما - قالت مجموعة فيدرالبيرجي Federalberghi الفندقية الإيطالية إن حوالي 13 مليون إيطالي سيسافرون خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة "يوم الجمهورية" في الثاني من يونيو، حيث يحتفل بِه في إيطاليا كل عام، لاعتباره يوما تاريخيا يخلد ذكرى الاستفتاء الدستوري الإيطالي عام 1946، والذي دُعي فيه الإيطاليون إِلى صناديق الاقتراع لاتخاذ قرار بشأن شكل الحكومة بعد الحرب العالمية الثانية.



لذلك أخذ العديد من الإيطاليين إجازة يوم الاثنين حتى يتمكنوا من الحصول على عطلة لمدة أربعة أيام بما في ذلك عطلة يوم الثلاثاء.



وأضافت مجموعة فيدرالبيرجي أن حوالي 87.4٪ من المسافرين سيقيمون في إيطاليا وستذهب الغالبية إلى الوجهات الساحلية (44.5٪) ، تليها المدن الفنية (21.3٪) والجبال (8.8٪).



وأشارت إلي أن 12.6٪ من الذين يسافرون إلى الخارج سيختارون في الغالب العواصم والرحلات البحرية الأوروبية الكبرى.



وأكدت مجموعة التجزئة الإيطالية Confcommercio هذه الأرقام، قائلة إن تسعة ملايين إيطالي حجزوا بالفعل رحلاتهم وأن 4.3 مليون إيطالي قد يغادرون في اللحظة الأخيرة. (أنسامد).



