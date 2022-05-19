وليامز: التوافق بين مجلسي النواب والدولة متروك لصدق النوايا

(أنسامد) - مايو 19 - روما - تواصلت في القاهرة أعمال اليوم الرابع للجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة ، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف التوصل إلى قاعدة دستورية للانتخابات.



وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز في تصريحات صحافية " إن التوافق بين مجلسي النواب والدولة حول الإطار الدستوري - خلال الاجتماعات المنعقدة في القاهرة حاليًا متروك لصدق النوايا ".



وأضافت " إذا كان هناك إرادة حقيقية وصادقة، يمكن أن يحدث كل شيء " داعية المشاركون في الاجتماع إلى تحمل المسؤولية التاريخية الملقاة على عواتقهم وأن يحترموا إرادة الشعب الليبي في انتخاب من يمثله في أقرب وقت ممكن. (أنسامد).



