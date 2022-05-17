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المبعوثة الأممية لليبيا تدعو لضبط النفس وحماية المدنيين
    (أنسامد) - مايو 17 - روما - شددت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز على الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء وحماية المدنيين في ضوء المستجدات الجارية في طرابلس.

    وحثت الأطراف الليبية على ضبط النفس ومنع حشد القوات والأعمال الاستفزازية والمشاركة في الاشتباكات.

    وأشارت ويليامز إلى أنه لا يمكن حل النزاع بالعنف ولكن بالحوار والتفاوض.

    وأكدت أن مساعي الأمم المتحدة متاحة لجميع الأطراف الليبية لإيجاد طريق حقيقي وتوافقي للمضي قدمًا نحو الاستقرار والانتخابات.

    (أنسامد).

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