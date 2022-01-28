ايطاليا : انخفاض معدل الاصابة الاسبوعي بكورونا

(أنسامد) - يناير 28 - روما - انخفض معدل الاصابة الاسبوعي بفيروس كورونا لكل 100 ألف نسمة من السكان في إيطاليا على المستوى الوطني، كما انخفض أيضا مؤشر قابلية انتقال العدوى في البلاد.



ووفقا للتقرير الأسبوعي لغرفة التحكم الخاصة بحالة طوارئ وباء كوفيد 19، الصادر عن المعهد العالي للصحة ووزارة الصحة، سجل معدل الإصابة الاسبوعي 1823 حالة لكل 100 ألف نسمة، مقارنة ب 2011 الأسبوع الماضي، فيما انخفض مؤشر قابلية انتقال العدوى ليسجل 0,97 مقابل 1.31 الأسبوع الماضي.



كما انخفض أيضا عدد الأسرة التي يشغلها مرضى كورونا في العناية المركزة والأقسام العادية. هذا الأسبوع، وصلت نسبة الإشغال في وحدات العناية المركزة على الصعيد الوطني إلى 16.7% (مقارنة بـ 17.3% الأسبوع الماضي). (أنسامد).



