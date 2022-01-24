ليبيا:افتتاح مركز إيواءالمهاجرين غير الشرعيين للنساء والأطفال

(أنسامد) - يناير 24 - روما - شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية " نجلاء المنقوش كلا من وزير الداخلية "خالد مازن ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية " محمد الخوجة وعدد من مسؤولين والضباط بجهاز مكفاحة الهجرة في افتتاح مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين المخصص للنساء والأطفال بمنطقة ابوسليم بالعاصمة طرابلس ضمن برامج وخطة حكومة الوحدة الوطنية لتقديم افضل الخدمات وتحسينها للمهاجرين .



وتفقدت ( المنقوش ) اقسام وصالات وتجهيزات المركز الذي تَسَع طاقته الاستيعابية 1500 مهاجر ، ويدار بالكامل من قبل عناصر الشرطة النسائية ويضم المركز عيادة ،و مدرسة ، وروضة أطفال ، وصالة رياضية ، ومعامل تشغيلية ، و صالة كمبيوتر ،إضافة لعنبر مخصص لإيواء الايتام، ويوفر المركز الغذاء والرعاية الطبية الأساسية وغيرها من الخدمات وأكدت ( المنقوش ) خلال الجولة التفقدية على أن "هذا المركز بما يشمله من مرافق وما يوفره من رعاية يعكس اهتمام حكومة الوحدة الوطنية بالمهاجرين وحرصها البالغ على تحسين ظروف معيشتهم ، بما يحفظ كرامتهم ،ويحترم حقوقهم وفق المواثيق والقوانين الإنسانية الدولية ".



وجددت الوزيرة التأكيد على ضرورة مساهمة المجتمع الدولي بفعالية في ملف الهجرة غير الشرعية ، وأن يهتم بقضية التنمية في دول المصدر الأفريقية إلى جانب الأبعاد الإنسانية والأمنية لهذا الملف .



(أنسامد).

